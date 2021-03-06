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Сенат США приостановил просмотр COVID-плана Байдена на 1,9 трлн долларов

Сенат США приостановил просмотр COVID-плана Байдена на 1,9 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 23740 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сенате США приостановили рассматривает законопроект президента Джо Байдена о помощи американцам во время пандемии коронавируса на сумму 1,9 трлн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рассмотрение Сенатом США плана Джо Байдена на сумму 1,9 трлн долларов США по помощи COVID-19 остановились, поскольку сенаторы спорили о том, на какой срок продолжить увеличенную помощь по безработице и сколько предлагать во время пандемии.

Сенаторы собирались за закрытыми дверями. К слову, сенат готовился рассмотреть множество поправок и дискуссию, которая могла бы продолжаться до выходных.

В настоящее время законодательство предусматривает предоставление до 29 августа федеральных выплат по безработице в дополнение к государственным выплат до 29 августа, чтобы помочь американцам, которые потеряли работу в результате экономического травмы, вызванной коронавируса.

Помощник Конгресса от Демократической партии заявил, что либеральные и умеренные сенаторы договорились о компромиссе, который позволит установить федеральную помощь в размере 300 долларов в неделю, а не только государственные льготы, до сентября.

Напомним

Палата представителей Конгресса США одобрила План помощи президента Джо Байдена американцам во время пандемии коронавируса на сумму 1,9 трлн долларов.

Пакет имеет целью усилить вакцинацию и тестирования и стабилизировать экономику. Он предусматривает создание миллионов новых рабочих мест и помощь безработным.

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