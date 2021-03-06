Сенат США призупинив перегляд COVID-плану Байдена на 1,9 трлн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Сенаті США призупинили розгляда законопроекту президента Джо Байдена щодо допомоги американцям під час пандемії коронавірусу на суму 1,9 трлн доларів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Розгляд Сенатом США плану Джо Байдена на суму 1,9 трлн доларів США щодо допомоги COVID-19 зупинилися, оскільки сенатори сперечалися про те, на який термін продовжити збільшену допомогу по безробіттю та скільки пропонувати під час пандемії.
Сенатори збиралися за закритими дверима. До слова, сенат готувався розглянути безліч поправок і дискусію, яка могла б тривати до вихідних.
В даний час законодавство передбачає надання до 29 серпня федеральних виплат по безробіттю на додаток до державних виплат до 29 серпня, щоб допомогти американцям, які втратили роботу внаслідок економічної травми, спричиненої коронавірусом.
Помічник Конгресу від Демократичної партії заявив, що ліберальні та помірковані сенатори домовились про компроміс, який дозволить встановити федеральну допомогу в розмірі 300 доларів на тиждень, а не лише державні пільги, до вересня.
Нагадаємо
Палата представників Конгресу США схвалила План допомоги президента Джо Байдена американцям під час пандемії коронавірусу на суму 1,9 трлн доларів.
Пакет має на меті посилити вакцинацію та тестування та стабілізувати економіку. Він передбачає створення мільйонів нових робочих місць і допомогу безробітним.