Семья Алена Делона отказалась усыпить его собаку, как он просил в завещании

Семья Алена Делона отказалась выполнять пункт из его завещания, в котором актер просил усыпить его собаку после его смерти. Пишет УНН с ссылкой на The Guardian.

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Одним из его посмертных желаний было, чтобы его 10-летнего бельгийского малинуа по имени Лубо усыпили и похоронили вместе с ним. Французская благотворительная организация Фонд Брижит Бардо, которая занимается защитой прав животных, сообщила в соцсети Х, что дочь Делона подтвердила: собака Лубо останется живой, у нее есть дом и семья.

Ранее французская организация по защите животных SPA также выразила обеспокоенность по этому вопросу, отметив, что "жизнь животного не должна зависеть от человеческой" и предложила найти для собаки новую семью.

Еще в 2018 году Ален Делон заявил в журнале Paris Match о своем желании быть похороненным вместе с собакой, которую он "любил как ребенка".

У меня в жизни было 50 собак, но с этой меня связывают особые отношения. Она скучает, когда меня нет рядом. Если я умру раньше, я попрошу ветеринара, чтобы мы пошли вместе. Ей сделают укол, чтобы она могла умереть у меня на руках. Лучше так, чем знать, что пес от ужасных страданий умрет у меня на могиле - сказал актер.

В часовне на кладбище в поместье Делона Ла Брюлери похоронено по меньшей мере 35 его собак.

Напомним,

В воскресенье утром, 18 августа, стало известно о смерти известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет.