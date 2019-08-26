Семеренко принесла Украине седьмую медаль летнего ЧМ по биатлону

Вита Семеренко попала на третью ступень гонки преследования (7,1 км). Ее время на 9,5 с больше китаянку Чанг Янь, которая праздновала победу. Кроме того, у Семеренко-младшей два промаха на четырех огневых рубежах.

Другие украинские девушки тоже выступили очень достойно. Юлия Журавок до последних метров боролась за четвертое место, но вынуждена была довольствоваться пятой позицией. Анастасия Меркушино и Дарья Блашка разделила всего одна десятая секунды в борьбе за восьмое место - в пользу Насти. Валя Семеренко финишировала 11-й, а Ольга Абрамова устроилась в золотой середине, заняв пятнадцатое место.

Заметим, что "бронза" Виты Семеренко стала седьмой наградой для нашей команды на этом чемпионате. Всего в Раубичах представители восьми команд боролись за награды, и в неофициальном командном зачете Украина осталась шестой.