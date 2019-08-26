Семеренко принесла Україні сьому медаль літнього ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У білоруському місті Раубічі продовжився розіграш нагород літнього чемпіонату світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Віта Семеренко потрапила на третій щабель гонки переслідування (7,1 км). Її час на 9,5 с більший за китаянку Чанг Янь, яка святкувала перемогу. Крім того, у Семеренко-молодшої два промахи на чотирьох вогневих рубежах.
Інші українські дівчата теж виступили дуже достойно. Юлія Журавок до останніх метрів боролася за четверте місце, але змушена була задовольнятися п'ятою позицією. Анастасію Меркушіна і Дар'я Блашко розділила всього одна десята секунди в боротьбі за восьме місце - на користь Насті. Валя Семеренко фінішувала 11-ю, а Ольга Абрамова влаштувалася в золотій середині, зайнявши 15-е місце.
Зауважимо, що "бронза" Віти Семеренко стала сьомою нагородою для нашої команди на цьому чемпіонаті. Всього в Раубічах представники восьми команд виборювали нагороди, і в неофіційному командному заліку Україна залишилася шостою.