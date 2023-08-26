Секретное совещание на границе: Залужный обсудил с командованием НАТО военную стратегию Украины - Guardian

Детали

Одиннадцать дней назад некоторые из самых высоких военнослужащих альянса НАТО отправились в секретное место на польско-украинской границе, чтобы встретиться с главным военным командующим Украины генералом Валерием Залужным, что было названо «военным советом».

По данным издания, цель пятичасовой встречи состояла в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины – главным вопросом повестки дня было то, что делать с прекращением прогресса контрнаступления Украины, а также планы боя на предстоящую изнурительную зиму, а также долгосрочная стратегия.

Особенно заметным было присутствие не только главнокомандующего военными силами НАТО, американского генерала Кристофера Каволи, но и адмирала сэра Тони Радакина, высшего британского военного офицера, которого теперь признают в Вашингтоне и Киеве как все более важного игрока в помощи Украине.

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