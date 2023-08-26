Секретна нарада на кордоні: Залужний обговорив із командуванням НАТО військову стратегію України - Guardian

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Одинадцять днів тому деякі з найвищих військовослужбовців альянсу НАТО вирушили в секретне місце на польсько-українському кордоні, щоб зустрітися з головним військовим командувачем України генералом Валерієм Залужним, що було названо «військовою радою».

За даними видання, мета п’ятигодинної зустрічі полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України – головним питанням порядку денного було те, що робити з припиненням прогресу контрнаступу України, а також плани бою на виснажливу зиму, що попереду, а також довгострокова стратегія.

Особливо помітною була присутність не лише головнокомандуючого військовими силами НАТО, американського генерала Крістофера Каволі, а й адмірала сера Тоні Радакіна, найвищого британського військового офіцера, якого тепер визнають у Вашингтоні та Києві як дедалі важливішого гравця в допомозі Україні.

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