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Сегодня международный день борьбы с коррупцией: ситуация в Украине

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 04:57  •  16694 просмотра

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Сегодня Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается в честь подписания Конвенции ООН против коррупции в 2003 году. Украина, которая ратифицировала Конвенцию в 2006 году, заняла 116 место в прошлогоднем рейтинге восприятия коррупции.

Сегодня, девятого декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году на конференции в Испании была открыта к подписанию Конвенция ООН против коррупции, пишет УНН.

Более 150 стран мира уже присоединились к Конвенции, а около 100 стран - ратифицировали.  Украина ратифицировала конвенцию 18 октября 2006 года.

По итогам прошлого года, в рейтинге восприятия коррупции Украина заняла 116 место среди 180 стран.

Рядом с Украиной расположились Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор, Филиппины Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.

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В этом году, по подсчетам СМИ, Офисом генпрокурора зарегистрировано почти 12 тысяч уголовных производств, которые можно связать с коррупцией.

При этом, считается, что до стадии судебного рассмотрения доходят не более 35% производств.

Напомним

Ранее в НАБУ рассказали, где выросла коррупция в Украине.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією: ситуація в Україні
Today is International Anti-Corruption Day: the situation in Ukraine
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Сегодня международный день борьбы с коррупцией: ситуация в Украине

Сегодня Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается в честь подписания Конвенции ООН против коррупции в 2003 году. Украина, которая ратифицировала Конвенцию в 2006 году, заняла 116 место в прошлогоднем рейтинге восприятия коррупции.

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