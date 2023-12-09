Сегодня международный день борьбы с коррупцией: ситуация в Украине

Сегодня, девятого декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году на конференции в Испании была открыта к подписанию Конвенция ООН против коррупции, пишет УНН.

Более 150 стран мира уже присоединились к Конвенции, а около 100 стран - ратифицировали. Украина ратифицировала конвенцию 18 октября 2006 года.

По итогам прошлого года, в рейтинге восприятия коррупции Украина заняла 116 место среди 180 стран.

Рядом с Украиной расположились Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор, Филиппины Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.

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В этом году, по подсчетам СМИ, Офисом генпрокурора зарегистрировано почти 12 тысяч уголовных производств, которые можно связать с коррупцией.

При этом, считается, что до стадии судебного рассмотрения доходят не более 35% производств.

Напомним

Ранее в НАБУ рассказали, где выросла коррупция в Украине.