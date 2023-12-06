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Сегодня День Вооруженных Сил Украины: история создания, война с россией

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 05:09  •  18287 просмотра

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Сегодня все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. ВСУ, несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, продолжают уничтожать россиян и метр за метром отвоевывать родную землю.

Сегодня, шестого декабря, второй год подряд в условиях жестокого противодействия российской агрессии все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон о Вооруженных Силах Украины. Через два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ, пишет УНН.

История создания

В современном понимании украинская армия начала формироваться во времена освободительной борьбы за Независимость в 20- годах ХХ века.

Хотя с опозданием, но Центральная Рада в 1917 году начала процесс создания украинской армии. Процесс продолжился и во время Гетманата Скоропадского и во время Директории.

Параллельно в Западно-Украинской Народной Республике шло формирование Украинской галицкой армии.

Тогда сложилась такая геополитическая ситуация, что выиграть борьбу за Независимость не удалось.

Следующая попытка создать настоящую украинскую армию приходится на времена Второй мировой войны. Подразделения УПА в течение многих лет вели воевали с фашистской и советской армиями.

Современность, упадок, возрождение

На момент провозглашения Независимости на территории Украины находилось около одного миллиона военнослужащих советской армии.

14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад (9 293 танка и 11 346 боевых машин), 4 бригады спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, три воздушные армии (около 1 500 боевых самолетов) и отдельная армия ПВО. Севастополь был основной базой черноморского флота ссср.

Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, имели 176 межконтинентальных баллистических ракет, которые несли суммарно 1 272 ядерные боеголовки, а также около 2 500 единиц тактического ядерного оружия.

Украина практически одновременно отказалась от ядерного оружия и согласилась получить менее 1/5 кораблей флота.

Из-за хронического отсутствия средств численность ВСУ постоянно сокращалась, в рамках разоружения старая техника уничтожалась. Новые виды вооружения практически не производились.

Возрождение украинской армии началось в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала гибридную агрессию в Донецкой и Луганской областях.

Война с Россией

Настоящим испытанием для ВСУ стало полномасштабное российское вторжение.  Несмотря на численное преимущество россиян в технике и живой силе, украинская армия сломала планы врага.

Сейчас в рядах ВСУ находятся более 820 тысяч военнослужащих. Из них 117 тысяч офицеров, 178 тысяч сержантов, 516 тысяч солдат, остальные - курсанты.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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