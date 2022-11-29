"Что там с елкой?": В КГГА ждут решения сил обороны, несмотря на заявления Yasno

Детали

После публикаций в СМИ и Telegram, что елка будет, СEO поставщика электроэнергии “Yasno” Сергей Коваленко опубликовал инфографику, согласно которой новогодняя красавица будет "есть" за день почти 6 МВт, что является достаточным количеством для обеспечения электроэнергией 1192 квартир в течение целого часа. Информация вызвала настоящий резонанс в соцсетях, а пользователи восприняли ее как аргумент против установки елки.

Однако впоследствии Коваленко удалил сообщение с инфографикой и заявил, что его неверно поняли. Гендиректор Yasno уверяет, что на самом деле пост показывал, сколько столица сможет сэкономить, если на елке не будет гирлянд. По его словам, новогоднюю елку все-таки установят.

“Новогодняя елка будет, и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас”, - заявил Коваленко на своей странице.

Однако, в отличие от гендиректора Yasno, у КГГА нет такой уверенности нет. Там ждут решения сил обороны и говорят, что елку установят только с разрешения сил обороны и "без фанатизма".

“Если силы обороны позволят установку этой елки ближе к тому моменту, когда ее нужно будет устанавливать, тогда она точно не будет подключена к городским сетям, точно не будет никакой ярмарки у елки. Фактически это будет как фотозона”, - сообщила в комментарии УНН Начальник управления информационного обеспечения КГГА Екатерина Баранова.

Следовательно, позиция городских властей проста: именно военные должны определять судьбу елки, учитывая ситуацию безопасности. КГГА обещает заживить елку от меценатских генераторов, а значит, городская электросеть дополнительных нагрузок не получит. В администрации также рассматривают сценарий, по которому елка будет подсвечиваться всего три дня: во время открытия, на Новый Год и Рождество.

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Дополнение

Сначала в КГГА сообщали, что вопрос формата городских новогодних празднований, возможности обустройства новогодних локаций в Киеве будет решаться в конце ноября с учетом всех текущих обстоятельств в стране.

Впоследствии 18 ноября в КГГА отметили, что решение об установлении в Киеве главной елки страны будет принято после консультаций с силами обороны.

24 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году в столице не предусмотрены большие празднования, но символическая елка обязательно будет, и размещение небольших елок, для создания соответствующего настроения, планируется.

Президент Folk UkraineИ Игорь Добруцкий сообщал, что если в столице не разрешат поставить главную елку страны, то рассматривается вариант установления ее макета возле Музея истории Киева.

Есть две петиции, за и против установки елки в столице.

Петиция против установления в Киеве главной новогодней елки страны набрала более шести тысяч голосов. Ее должна рассмотреть столичная власть.