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"Що там з ялинкою?": У КМДА чекають на рішення сил оборони попри заяви Yasno

"Що там з ялинкою?": У КМДА чекають на рішення сил оборони попри заяви Yasno

Київ • УНН

 • 997877 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У списку найгарячіших тем Головна ялинка України “посунула” навіть можливий напад білорусі та масовані ракетні удари. В інформаційному полі почалася плутанина із заявами чиновників, передає УНН.

Деталі

Після публікацій у ЗМІ та Telegram, що ялинка таки буде, СEO постачальника електроенергії “Yasno” Сергій Коваленко опублікував інфографіку, згідно з якою новорічна красуня "їстиме" за день майже 6 МВт, що є достатньою кількістю для забезпечення електроенергією 1192 квартир протягом цілої години. Інформація спричинила справжній резонанс у соцмережах, а користувачі сприйняли її як аргумент проти встановлення ялинки.

Проте згодом Коваленко видалив допис з інфографікою та заявив, що його невірно зрозуміли. Гендиректор Yasno запевняє, що насправді пост показував скільки столиця зможе зекономити, якщо на ялинці не буде гірлянд. За його словами, новорічну ялинку таки встановлять.

“Новорічна ялинка буде, і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас”, - заявив Коваленко на своїй сторінці.

Однак, на відміну від гендиректора Yasno, у КМДА немає такої впевненості немає. Там чекають на рішення сил оборони і кажуть, що ялинку встановлять лише з дозволу сил оборони і "без фанатизму".

“Якщо сили оборони дозволять встановлення цієї ялинки ближче до того моменту, коли її треба буде встановлювати, тоді вона точно не буде підключена до міських мереж, точно не буде ніякого ярмарку біля ялинки. Фактично, це буде як фотозона”, - повідомила у коментарі УНН Начальник управління інформаційного забезпечення КМДА Катерина Баранова.

Отже позиція міської влади проста: саме військові мають визначати долю ялинки, враховуючи безпекову ситуацію. КМДА обіцяє заживити ялинку від меценатських генераторів, а отже міська електромережа додаткових навантажень не отримає. В адміністрації також розглядають сценарій, за яким ялинка буде підсвічуватись лише три дні: під час відкриття, на Новий Рік та Різдво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Встановлення головної ялинки України: рішення мають ухвалити до 10 грудня

Доповнення

Спочатку в КМДА повідомляли, що питання формату міських новорічних святкувань, можливості облаштування новорічних локацій в Києві буде вирішуватися наприкінці листопада з урахуванням усіх поточних обставин в країні.

Згодом 18 листопада в КМДА зазначили, що рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалять після консультацій із силами оборони.

24 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що цього року в столиці не передбачені великі святкування, але символічна ялинка обов'язково буде, і розміщення невеликих ялинок, для створення відповідного настрою, планується.

Президент Folk UkraineІ Ігор Добруцький повідомляв, що якщо у столиці не дозволять поставити головну ялинку країни, то розглядається варіант щодо встановлення її макету біля Музею історії Києва.

Є дві петиції, за та проти встановлення ялинки у столиці.

Петиція проти встановлення у Києві головної новорічної ялинки країни набрала понад шість тисяч голосів. Її має розглянути столична влада.

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