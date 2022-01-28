Что будет с телеканалом "НАШ"? Более 91 тысячи зрителей определились с ответом

ukru
15 марта, 19:03 • 105159 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121269 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114940 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103635 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100874 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90718 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122460 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126630 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127208 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 46434 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 49434 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 64419 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 32299 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 33439 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 122459 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 122518 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 260169 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289556 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 225942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104593 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126629 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111067 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128368 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130416 просмотра
Актуальное
Что будет с телеканалом "НАШ"? Более 91 тысячи зрителей определились с ответом

Что будет с телеканалом "НАШ"? Более 91 тысячи зрителей определились с ответом

Киев • УНН

 • 25719 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В четверг 27 января 2022 года, телеканал “НАШ” в режиме реального времени, провел опрос среди своих теле- и интернет- зрителей, касательно информационной политики. Общее количество проголосовавших составило более 91 тысячи человек, передает УНН.

Детали

Голосование прошло на трех платформах: в прямом ТВ-эфире через горячую телефонную линию, а также на YouTube и Телеграмм- каналах. Оставить свои ответы зрители смогли на предложенный вопрос: — “Как вы считаете, телеканал „НАШ“ ...”

Общая статистика:

Всего проголосовавших на ТВ, YouTube, Телеграм — 91 442 человека.

За сбалансированную подачу информации — 65 398 или 72%.

7 378 или 8% опрошенных считает “НАШ” пристрастным телеканалом.

8 тысяч 666 или 20% убеждены, что телеканал необходимо закрыть.

Более детально по платформам.

Итоги голосования по горячей линии:

Во время прямого эфира на ТВ, проголосовало 41 тысяча 273 зрителя. 94% за ответ: — “Сбалансировано подает информацию”, как “пристрастный” оценил 1%, и “нужно закрыть без обсуждений” 5% проголосовавших.

YouTube-канал. На этой платформе мнения 14 тысяч зрителей несколько иные. 66% за сбалансированную подачу информации, 22% решили, что нужно срочно закрывать и 11% считает “НАШ” пристрастным телеканалом.

Telegram-канал. Голосование на данной платформе отличалось от выше описанных, тем, что пользователи увидели данный опрос, благодаря большому количеству репостов публикации. Всего пост увидело 128 тысяч 400 человек, а проголосовало 36 169. Результаты таковы: за баланс — 48%, за лишение лицензии — 37%, за пристрастность — 15%.

Опрос среди телезрителей и пользователей социальных сетей показал, что большинство за продолжение полноценной работы телеканала и считают его информационную политику сбалансированной, а 20% хотят, чтобы Нацсовет лишил телеканал “НАШ” лицензии на вещание.

В тоже время, в начале 2022 года телеканал “Наш” обратился в Окружной административный суд города Киева с очередным иском о признании противоправным и отмене решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой проверки. В суде напомнили, что в течение 2021 года поступило более 20 исковых заявлений по поводу обжалования решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала “Наш”.

Опрос был проведён в эфире телеканала 27 января.

Напомним, ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщалось что готовятся документы для СНБО на внесения в санкционный список телеканал “НАШ” в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды в эфире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы