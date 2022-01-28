Что будет с телеканалом "НАШ"? Более 91 тысячи зрителей определились с ответом

Детали

Голосование прошло на трех платформах: в прямом ТВ-эфире через горячую телефонную линию, а также на YouTube и Телеграмм- каналах. Оставить свои ответы зрители смогли на предложенный вопрос: — “Как вы считаете, телеканал „НАШ“ ...”

Общая статистика:

Всего проголосовавших на ТВ, YouTube, Телеграм — 91 442 человека.

За сбалансированную подачу информации — 65 398 или 72%.

7 378 или 8% опрошенных считает “НАШ” пристрастным телеканалом.

8 тысяч 666 или 20% убеждены, что телеканал необходимо закрыть.

Более детально по платформам.

Итоги голосования по горячей линии:

Во время прямого эфира на ТВ, проголосовало 41 тысяча 273 зрителя. 94% за ответ: — “Сбалансировано подает информацию”, как “пристрастный” оценил 1%, и “нужно закрыть без обсуждений” 5% проголосовавших.

YouTube-канал. На этой платформе мнения 14 тысяч зрителей несколько иные. 66% за сбалансированную подачу информации, 22% решили, что нужно срочно закрывать и 11% считает “НАШ” пристрастным телеканалом.

Telegram-канал. Голосование на данной платформе отличалось от выше описанных, тем, что пользователи увидели данный опрос, благодаря большому количеству репостов публикации. Всего пост увидело 128 тысяч 400 человек, а проголосовало 36 169. Результаты таковы: за баланс — 48%, за лишение лицензии — 37%, за пристрастность — 15%.

Опрос среди телезрителей и пользователей социальных сетей показал, что большинство за продолжение полноценной работы телеканала и считают его информационную политику сбалансированной, а 20% хотят, чтобы Нацсовет лишил телеканал “НАШ” лицензии на вещание.

В тоже время, в начале 2022 года телеканал “Наш” обратился в Окружной административный суд города Киева с очередным иском о признании противоправным и отмене решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой проверки. В суде напомнили, что в течение 2021 года поступило более 20 исковых заявлений по поводу обжалования решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала “Наш”.

Опрос был проведён в эфире телеканала 27 января.

Напомним, ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщалось что готовятся документы для СНБО на внесения в санкционный список телеканал “НАШ” в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды в эфире.