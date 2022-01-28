Що буде із телеканалом "НАШ"? Понад 91 тисяча глядачів визначилася з відповіддю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У четвер 27 січня 2022 року, телеканал "НАШ" в режимі реального часу, провів опитування серед своїх теле- та інтернет- глядачів, щодо інформаційної політики. Загальна кількість тих, хто проголосував становила понад 91 тисячу осіб, передає УНН.
Деталі
Голосування пройшло на трьох платформах: у прямому ТБ-ефірі через гарячу телефонну лінію, а також на YouTube і телеграм - каналах. Залишити свої відповіді глядачі змогли на запропоноване запитання: - “Як ви вважаєте, телеканал „НАШ"..."
Загальна статистика:
Всього проголосували на ТБ, YouTube, Телеграм — 91 442 людини.
За збалансовану подачу інформації — 65 398 або 72%.
7 378 або 8% опитаних вважає "НАШ" упередженим телеканалом.
8 тисяч 666 або 20% переконані, що телеканал необхідно закрити.
Більш детально по платформах.
Підсумки голосування по гарячій лінії:
Під час прямого ефіру на ТБ, проголосувала 41 тисяча 273 глядача. 94% за відповідь — "збалансовано подає інформацію", як "упереджений" оцінив 1%, і "потрібно закрити без обговорень" 5% тих, хто проголосував.
YouTube-канал. На цій платформі думки 14 тисяч глядачів дещо інші. 66% за збалансовану подачу інформації, 22% вирішили, що потрібно терміново закривати і 11% вважає "НАШ" упередженим телеканалом.
Telegram-канал. Голосування на даній платформі відрізнялося від вище описаних, тим, що користувачі побачили дане опитування, завдяки великій кількості репостів публікації. Всього пост побачило 128 тисяч 400 осіб, а проголосувало 36 169. Результати такі: за баланс — 48%, за позбавлення ліцензії — 37%, за упередженість — 15%.
Опитування серед телеглядачів і користувачів соціальних мереж показало, що більшість за продовження повноцінної роботи телеканалу і вважають його інформаційну політику збалансованою, а 20% хочуть, щоб Нацрада позбавила телеканал "НАШ" ліцензії на мовлення.
Водночас, на початку 2022 року телеканал "Наш" звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з черговим позовом про визнання протиправним та скасування рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Про призначення позапланової перевірки. У суді нагадали, що протягом 2021 року надійшло понад 20 позовних заяв з приводу оскарження рішень Нацради про призначення або результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу "Наш".
Опитування було проведено в ефірі телеканалу 27 січня.
Нагадаємо, раніше з посиланням на джерело в правоохоронних органах, повідомлялось, що готуються документи для РНБО на внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ" у зв'язку з тим, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди в ефірі.