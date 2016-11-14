Еще один факт российской агрессии СБУ зафиксировала в Донецкой области

Заряд упал возле двора одного из местных жителей села Березово Марьинского района Донецкой области. По заключению военных специалистов, маркировка боеприпаса свидетельствует о применении боевиками 300 миллиметрового реактивного снаряда с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. Такие заряды производятся только в РФ, управлять системой "Смерч" могут только профессиональные кадровые военные.

Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задокументировали факт применения РСЗО "Смерч" и добавили к доказательствам российской агрессии в рамках открытого уголовного производства.