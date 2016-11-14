Ще один факт російської агресії СБУ зафіксувала на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили у районі проведення антитерористичної операції неспрацьований заряд реактивної системи залпового вогню “Смерч” російського виробництва. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Заряд впав біля подвір’я одного з місцевих жителів села Березове Мар’їнського району Донецької області. За висновками військових фахівців, маркування боєприпаса свідчить про застосування бойовиками 300 міліметрового реактивного снаряду з касетною головною частиною з осколковими бойовими елементами. Такі заряди виробляються лише в РФ, керувати системою “Смерч” можуть тільки професійні кадрові військові.
Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою задокументували факт застосування РСЗВ “Смерч” і додали до доказів російської агресії у рамках відкритого кримінального провадження.