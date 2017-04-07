СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шпионил для российских спецслужб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108629 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166546 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122181 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119998 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114334 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107326 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103779 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шпионил для российских спецслужб

СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шпионил для российских спецслужб

Киев  •  УНН

 • 11441 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Бывшего боевика террористической организации "ДНР", который шпионил в пользу российских спецслужб, задержала в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Уроженец Донбасса в 2014 году присоединился к одному из бандформирований террористов. Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре.

"Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированных территориях. Здесь он также пытался присоединиться к НВФ, однако получил от российских спецслужб более выгодное предложение - за "неплохие" деньги шпионить против собственной Родины", - отметили в ведомстве.

Сотрудники СБ Украины задержали боевика-шпиона, когда тот прибыл в Торецк в Донецкой области с заданием собирать информацию, которая должна навредить силам АТО.

Решается вопрос об открытии полицией уголовного производства по ст. 256 и 260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре.

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