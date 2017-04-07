СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который шпионил для российских спецслужб

Уроженец Донбасса в 2014 году присоединился к одному из бандформирований террористов. Впоследствии, опасаясь ответственности за свою противоправную деятельность, он уехал в Россию, где получил российское гражданство по упрощенной процедуре.

"Не сумев по состоянию здоровья устроиться контрактником в российской армии, злоумышленник в 2017 году вернулся на временно оккупированных территориях. Здесь он также пытался присоединиться к НВФ, однако получил от российских спецслужб более выгодное предложение - за "неплохие" деньги шпионить против собственной Родины", - отметили в ведомстве.

Сотрудники СБ Украины задержали боевика-шпиона, когда тот прибыл в Торецк в Донецкой области с заданием собирать информацию, которая должна навредить силам АТО.

Решается вопрос об открытии полицией уголовного производства по ст. 256 и 260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, полицейских-разбойников задержали правоохранители в Днепре.