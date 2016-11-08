СБУ предотвратила ввоз партии наркосодержащих лекарств в "ДНР"

Так, правоохранители остановили автомобиль, который двигался в направлении линии разграничения в обход контрольных пунктов пропуска, вблизи поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района. При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили более 220 упаковок наркосодержащих препаратов "Налбуфин", которые местная жительница пыталась нелегально ввезти в т.н. "ДНР".

По факту события открыли уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.