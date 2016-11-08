СБУ запобігла ввезенню партії нарковмісних ліків до “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли на Донеччині спробу ввезення на тимчасово окуповані терористами території великої партії нарковмісних ліків. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, правоохоронці зупинили автомобіль, який рухався у напрямку лінії розмежування в обхід контрольних пунктів пропуску, поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району. Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили понад 220 упаковок наркомісткого препарату “Налбуфін”, який місцева мешканка намагалася нелегально ввезти то т.зв. “ДНР”.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.