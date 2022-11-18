В Украине заблокировали масштабное онлайн-казино: СБУ говорит, оно вывело в рф 3 млрд грн

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«Киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами россии в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое в рф «ушло» около 3 млрд в гривневом эквиваленте», - указали в СБУ.

«По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 рф, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей); ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Решается вопрос об избрании мер пресечения», - говорится в сообщении.

Детали

Во главе группировки, по данным СБУ, стояли россияне, а украинские граждане отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и настраивали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет, указали в СБУ.

В результате анализа платежных операций, как сообщается, установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в рф через криптопереводы выведено почти 3 млрд грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие веб-ресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

Дополнение

СБУ разоблачает организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. В частности, следователи установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты днр".