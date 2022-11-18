В Україні заблокували масштабне онлайн-казино: СБУ каже, воно вивело в рф 3 млрд грн

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 87443 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 98562 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 132663 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 161429 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 206596 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 213342 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 424963 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230911 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197106 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 382306 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 87404 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 86789 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 88567 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 78855 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 87556 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 87475 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 424983 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 382319 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 593335 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 719233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 21649 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 94044 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 129870 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 213851 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 238637 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

В Україні заблокували масштабне онлайн-казино: СБУ каже, воно вивело в рф 3 млрд грн

В Україні заблокували масштабне онлайн-казино: СБУ каже, воно вивело в рф 3 млрд грн

Київ • УНН

 • 339604 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд грн. До злочинної організації входили громадяни України та рф. Про це повідомляє СБУ, інформує УНН.

Цитата

«Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні. У результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті», - вказали у СБУ.

«За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», - ідеться у повідомленні.

Деталі

На чолі угрупування, за даними СБУ, стояли росіяни, а українські громадяни відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Окрім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі Інтернет, вказали у СБУ.

У результаті аналізу платіжних операцій, як зазначається, встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Доповнення

СБУ викриває організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Зокрема, слідчі встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36