В Україні заблокували масштабне онлайн-казино: СБУ каже, воно вивело в рф 3 млрд грн

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«Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні. У результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті», - вказали у СБУ.

«За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», - ідеться у повідомленні.

Деталі

На чолі угрупування, за даними СБУ, стояли росіяни, а українські громадяни відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Окрім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі Інтернет, вказали у СБУ.

У результаті аналізу платіжних операцій, як зазначається, встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Доповнення

СБУ викриває організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Зокрема, слідчі встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр".