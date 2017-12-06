СБУ: за преступления против нацбезопасности арестованы 1,5 тыс. человек

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В период с 2014 года и по 30 ноября 2017 года за преступления против национальной безопасности арестовано 1505 человек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Службе безопасности Украины.

"Следователями СБ Украины по февраль 2014 года по состоянию на 30 ноября с.г. расследовалось (расследуется) 15 тысяч 236 уголовных производств о преступлениях против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, терроризм, другие тяжкие преступления в отношении 3603 человек, из которых были арестованы 1505 человек", - говорится в ответе на запрос.

Также в СБУ сообщили, что в суды направлено обвинительные акты в отношении 1888 человек участников террористических организаций и незаконных военизированных формирований, предателей, пособников террористов и других, совершивших преступления против Украины.

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Отмечается также, что 640 человек признаны виновными в совершении преступлений против государства и народа Украины, они осуждены к различным срокам заключения.

Как сообщал УНН, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о выделении 6 млрд грн из спецфонда государственного бюджета на укрепление сектора безопасности и обороны Украины.

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