СБУ: за злочини проти нацбезпеки арештовано 1,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В період з 2014 року і по 30 листопада 2017 року за злочини проти національної безпеки заарештовано 1505 осіб. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Службі безпеки України.
"Слідчими СБ України з лютого 2014 року станом на 30 листопада ц.р. розслідувалось (розслідується) 15 тисяч 236 кримінальних проваджень про злочини проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканість, тероризм, інші тяжкі злочини відносно 3603 осіб, з яких було заарештовано 1505 осіб", - йдеться в відповіді на запит.
Також у СБУ повідомили, що до судів направлено обвинувальні акти щодо 1888 осіб учасників терористичних організацій і незаконних воєнізованих формувань, зрадників, посібників терористів та інших, що вчинили злочини проти України.
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Зазначається також, що 640 осіб визнано винними у вчиненні злочинів проти держави й народу України, їх засуджено до різних строків ув'язнення.
Як повідомляв УНН, Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення про виділення 6 млрд грн зі спецфонду державного бюджету на зміцнення сектору безпеки і оборони України.