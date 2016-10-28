СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Правоохранители разоблачили коммерсанта, который вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с "ДНР/ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.
По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.
Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.