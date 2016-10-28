СБУ разоблачила бизнесмена, который организовал финансовые махинации с "ДНР/ЛНР"

На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составлял полмиллиона американских долларов.

Следователи открыли уголовное производство по ст.200 Уголовного кодекса Украины.