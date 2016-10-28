СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з "ДНР/ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили комерсанта, який разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.
Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.
За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.200 Кримінального кодексу України.