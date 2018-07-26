СБУ расследует два эпизода возможного влияния на следствие со стороны Холодницкого - Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Служба безопасности Украины расследует производство по факту возможного подстрекательства к даче показаний и разглашения данных следствия руководителем САП Назаром Холодницким. Об этом он сказал во время заседания КДКП по делу Холодницкого, передает УНН.
"Я знаю, что по факту подстрекательства к даче показаний внесены (в ЕРДР - ред.), и по факту разглашения досудебного расследования. Эти производства направлены в следственное управление СБУ", - сказал Сытник.
Напомним, член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая рассматривает вопрос о дисциплинарных жалобах Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, рекомендовал объявить последнему выговор.
Также напомним, силовиков стянули к зданию, где проходит рассмотрение представления на Холодницкого.