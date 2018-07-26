СБУ розслідує два епізоди можливого впливу на слідство з боку Холодницького - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що Служба безпеки України розслідує провадження за фактом можливого підбурювання до надання показань і розголошення даних слідства керівником САП Назаром Холодницьким. Про це він сказав під час засідання КДКП у справі Холодницького, передає УНН.
"Я знаю, що за фактом підбурювання до надання показань внесено (до ЄРДР - ред.), і за фактом розголошення досудового розслідування. Ці провадження скеровані до слідчого управління СБУ", - сказав Ситник.
Нагадаємо, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка розглядає питання щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, рекомендував оголосити Холодницькому догану.
Також нагадаємо, силовиків стягнули до будівлі, де відбувається розгляд подання на Холодницького.