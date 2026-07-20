СБУ подтвердила поражение координационного центра фсб рф на оккупированной Херсонщине
Киев • УНН
Спецназовцы СБУ нанесли удар по координационному центру фсб в пансионате на оккупированной Херсонщине. В результате атаки 13 беспилотников возник масштабный пожар.
СБУ подтвердила поражение координационного центра фсб рф на временно оккупированной Херсонщине, пишет УНН.
Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников фсб рф, который размещался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине
По предварительным оценкам, как отметили в СБУ, "в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих". "Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находились более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были оборудованы инженерные заграждения и подземные укрытия", - говорится в сообщении.
"Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников фсб попали 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар", - указали в СБУ.
"СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, заставляют россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений фсб", - подчеркнули в СБУ.
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