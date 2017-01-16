СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в колонию на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 16 января. УНН. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и оперативными работниками пенитенциарной службы перекрыли канал поставки наркотиков в одной из исправительных колоний Полтавщины. Об этом УНН-Центр сообщили в СБУ.
Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы заведения.
При осмотре у майора внутренней службы оперативники СБУ Украины обнаружили дозы гашиша, марихуаны и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, которые предназначались заключенным.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.