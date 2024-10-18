Сбор на FPV-дроны для 24 ОМБр имени Короля Даниила
Киев • УНН
Украинский центр безопасности и сотрудничества собирает 200 000 грн на 10 FPV-дронов «SUPER DRON F10» для 24 ОМБр. Дроны имеют мощность до 3 кг полезной нагрузки и боевой радиус 10 км.
Украинский центр безопасности и сотрудничества поддерживает сбор на 10 FPV-дронов «SUPER DRON F10» и 70 корпусов боеприпасов для королевских пехотинцев (в/ч А0998), пишет УНН.
Сочетание мощности и надежности: дроны «SUPER DRON F10» собраны из проверенных временем и рекомендованных лучшими пилотами компонентов, показывают беспрецедентную эффективность работы, сочетая в себе впечатляющую мощность с невероятной эффективностью. Благодаря качественной сборке используются как многоразовые бомберы. Гибкая смена комплектующих по желанию пилотов.
Передовые технологии:
- Диполь антенна более устойчива к РЭБ с возможностью выбора частоты управления
- Аккумулятор до 15000mAh
- Рекомендуемая полезная нагрузка до 3 кг
- Размер 10 дюймов
- Боевой радиус 10 км
- Дальность управления и видео 15 км
- Общая сумма сбора: 200 000 грн.
Каждый донат - реальный вклад в уничтожение врага.
Ссылка на монобанк.
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