Сбор на FPV-дроны для 24 ОМБр имени Короля Даниила

Украинский центр безопасности и сотрудничества поддерживает сбор на 10 FPV-дронов «SUPER DRON F10» и 70 корпусов боеприпасов для королевских пехотинцев (в/ч А0998), пишет УНН.

Сочетание мощности и надежности: дроны «SUPER DRON F10» собраны из проверенных временем и рекомендованных лучшими пилотами компонентов, показывают беспрецедентную эффективность работы, сочетая в себе впечатляющую мощность с невероятной эффективностью. Благодаря качественной сборке используются как многоразовые бомберы. Гибкая смена комплектующих по желанию пилотов.

Передовые технологии:

Диполь антенна более устойчива к РЭБ с возможностью выбора частоты управления

Аккумулятор до 15000mAh

Рекомендуемая полезная нагрузка до 3 кг

Размер 10 дюймов

Боевой радиус 10 км

Дальность управления и видео 15 км

Общая сумма сбора: 200 000 грн.

Каждый донат - реальный вклад в уничтожение врага.

Ссылка на монобанк.

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации