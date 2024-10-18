Збір на FPV-дрони для 24 ОМБр імені Короля Данила
Київ • УНН
Український центр безпеки та співпраці збирає 200 000 грн на 10 FPV-дронів "SUPER DRON F10" для 24 ОМБр. Дрони мають потужність до 3 кг корисного навантаження та бойовий радіус 10 км.
Український центр безпеки та співпраці підтримує збір на 10 FPV-дронів "SUPER DRON F10" та 70 корпусів боєприпасів для королівських піхотинців (в/ч А0998), пише УНН.
Поєднання потужності та надійності: дрони "SUPER DRON F10" зібрані з перевірених часом і рекомендованих найкращими пілотами компонентів, показують безпрецедентну ефективність роботи, поєднуючи в собі вражаючу потужність з неймовірною ефективністю. Завдяки якісній збірці використовуються як багаторазові бомбери. Гнучка зміна комплектуючих за бажанням пілотів.
Передові технології:
- Діполь антена більш стійка до РЕБ з можливістю вибору частоти керування
- Акумулятор до 15000mAh
- Рекомендовано корисне навантаження до 3 кг
- Розмір 10 дюймів
- Бойовий радіус 10 км
- Дальність керування та відео 15 км
- Загальна сума збору: 200 000 грн.
Кожен донат - реальний вклад у знищення ворога.
Посилання на монобанку.
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