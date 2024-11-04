Сбой в пункте пропуска «Ягодин» ликвидирован: что происходит на границе с Польшей

Пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей возобновил привычную работу после сбоев на выходных. О ситуации на польской границе сообщили в Гостаможслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

«В п/п «Ягодин-Дорогуск» возобновлена работа электронной системы таможенного оформления Республики Польша. Сейчас пункт пропуска функционирует в штатном режиме, оформление транспортных средств осуществляется в обоих направлениях», - сообщили в таможенной службе в соцсетях.

По данным Госпогранслужбы, на 9 часов на выезд из Украины в сторону Польши наблюдалась такая ситуация:

«Ягодин» - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

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«Угринов» - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» - 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

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«Смильница» - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

За прошедшую неделю, по данным ГПСУ, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (на Буковине) пересекли 563 тысячи человек и 127 тысяч транспортных средств. Оформлен 571 грузовик с гуманитарной помощью.

За сутки 3 ноября западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 98 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли 46 тысяч человек. 27 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали 52 тысячи человек, 46 тысяч из них - граждане Украины.

Напомним,

В субботу, 2 ноября, вечером система таможенного оформления в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» начала работать в аварийном режиме после обновления ПО. Предупреждалось о задержках и накоплении транспорта на въезд и выезд из Украины.