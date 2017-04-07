"Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российский "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
"Длительные отрицательные тенденции в экономической жизни Украины создали предпосылки для принятия "Сбербанком" решение о выходе с украинского рынка. События последнего месяца - введение санкций СНБО, а также агрессивные и настойчивые действия со стороны "Национального корпуса" активизировали переговорный процесс с покупателем актива "Сбербанка" в Украине", - говорится в сообщении.
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В "Сбербанке" отметили, что будут максимально защищать интересы украинских клиентов и сотрудников.
"В контексте этих обязательств, 27 марта 2017 года "Сбербанк" объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина) консорциума иностранных инвесторов. Мы надеемся, что процесс перехода актива "Сбербанка" в Украине консорциума новых владельцев пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права", - сообщили в пресс-службе банка.
Также, в банке отметили, что после подписания Украиной меморандума с МВФ и принятие "Сбербанком" решение о добровольном выходе из рынка, любые последующие агрессивные действия в отношении ПАО "Сбербанк" банк расценивает как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.
"С новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса", - добавили в банке.