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"Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку

"Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку

Київ • УНН

 • 12696 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російський "Сбербанк" офіційно заявив про вихід з українського ринку, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.

“Тривалі негативні тенденції в економічному житті України створили передумови для прийняття "Сбербанком“ рішення про вихід з українського ринку. Події останнього місяця — введення санкцій РНБО, а також агресивні та наполегливі дії з боку "Національного корпусу“ активізували переговорний процес з покупцем активу "Сбербанку“ в Україні”, — йдеться у повідомленні.

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У “Сбербанку” зазначили, що будуть максимально захищати інтереси українських клієнтів та співробітників.

“У контексті цих зобов’язань, 27 березня 2017 року "Сбербанк“ оголосив про укладення юридично зобов’язуючого договору про продаж ПАТ "СБЕРБАНК“ (Україна) консорціуму іноземних інвесторів. Ми сподіваємося, що процес переходу активу "Сбербанку“ в Україні консорціуму нових власників пройде відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародного права”, — повідомили у прес-службі банку.

Також, у банку зазначили, що після підписання Україною меморандуму з МВФ і прийняття “Сбербанком” рішення про добровільний вихід з ринку, будь-які наступні агресивні дії відносно ПАТ “Сбербанк” банк розцінює як навмисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів та державі Україна.

“З новими акціонерами банк продовжить розвиток в Україні, виконуючи всі зобов’язання перед клієнтами і зберігаючи високу якість сервісу”, — додали у банку.

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