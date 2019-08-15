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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133747 просмотра

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Сазонов: инициатива расформирования военной прокуратуры — ошибочная

Сазонов: инициатива расформирования военной прокуратуры — ошибочная

Киев  •  УНН

 • 11590 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Невозможно подходить к военным преступлениям с теми же мерками, что и к гражданским. Инициатива расформировать военную прокуратуру — ошибочна. Такое мнение в эфире телеканала Zik высказал политолог Кирилл Сазонов, сообщает УНН.

“По-моему, это все-таки ошибочная инициатива. Потому что подходить к военным, которые воюют на самом деле на Востоке с мерками обычной полиции, обычной прокуратуры и обычного суда не стоит. Это не совсем правильно. И сотрудники гражданской прокуратуры и гражданских судов они не всегда понимают суть происходящего. То есть, во все времена у нас очень давно существовала военная прокуратура отдельно. Ее называли даже конторой, потому что она контролировала в том числе и спецслужбу. Там совершенно другой уровень допуска, совершенно другой уровень секретности и немножечко другая специализация”, — отметил политолог.

Сазонов считает, что должна существовать вся структура военной юстиции.

“Поэтому мне кажется военная прокуратура, как и военный суд и военная полиция должны у нас быть покуда есть конфликт”, — сказал политолог.

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Напомним, заявление представителя Президента Руслана Рябошапки, которого рассматривают как кандидата на должность Генерального прокурора Украины — относительно возможной ликвидации военной прокуратуры — подняла резонанс в обществе, разделив людей и мысли.

Рябошапке, в частности, посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.
Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции организовали в сети на эту тему целый неформальный флешмоб.

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