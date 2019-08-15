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Сазонов: ініціатива розформування військової прокуратури - помилкова

Сазонов: ініціатива розформування військової прокуратури - помилкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Неможливо підходити до воєнних злочинів з тими ж мірками, що й до цивільних. Ініціатива розформувати військову прокуратуру - помилкова. Таку думку в ефірі телеканалу Zik висловив політолог Кирило Сазонов, повідомляє УНН.

"По-моєму, це все-таки помилкова ініціатива. Тому що підходити до військових, які воюють насправді на Сході з мірками звичайної поліції, звичайної прокуратури і звичайного суду не варто. Це не зовсім вірно. І співробітники цивільної прокуратури і цивільних судів вони не завжди розуміють суть того, що відбувається. Тобто, за всіх часів у нас дуже давно існувала військова прокуратура окремо. Її називали навіть конторою, тому що вона контролювала в тому числі і спецслужбу. Там зовсім інший рівень допуску, зовсім інший рівень секретності і трішечки інша спеціалізація", - зазначив політолог.

Сазонов вважає, що повинна існувати вся структура військової юстиції.

"Тому мені здається військова прокуратура, як і військовий суд і військова поліція повинні у нас бути поки є конфлікт", - сказав політолог.

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Нагадаємо, заяву представника Президента Руслана Рябошапки, якого розглядають як кандидата на посаду Генерального прокурора України - щодо можливої ліквідації військової прокуратури - підняла резонанс в суспільстві, розділивши людей і думки.

Рябошапка, зокрема, порадили вивчити нормативну базу, перш ніж братися за реформу прокуратури.

Прихильники збереження військової прокуратури і розвитку військової юстиції організували в мережі на цю тему цілий неформальний флешмоб.

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