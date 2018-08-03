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Саудовская Аравия обстреляла Йемен: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро 52 мирных жителя погибли и более ста получили ранения в результате бомбардировки рынка в йеменском городе Ходейда силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Такие данные сообщило Управление здравоохранения провинции Ходейда, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Чиновник ведомства подчеркнул, что раненых доставили в разные больницы, что многие из них в тяжелом состоянии, и список погибших может пополниться.

По словам очевидцев, авиаудар был ужасным зрелищем: в тот день на рынке было очень людно, многие торговцы и покупатели погибли на месте.

Напомним, 26 июня в результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек.

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