Саудовская Аравия обстреляла Йемен: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро 52 мирных жителя погибли и более ста получили ранения в результате бомбардировки рынка в йеменском городе Ходейда силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Такие данные сообщило Управление здравоохранения провинции Ходейда, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Чиновник ведомства подчеркнул, что раненых доставили в разные больницы, что многие из них в тяжелом состоянии, и список погибших может пополниться.
По словам очевидцев, авиаудар был ужасным зрелищем: в тот день на рынке было очень людно, многие торговцы и покупатели погибли на месте.
Напомним, 26 июня в результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек.