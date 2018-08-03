Саудовская Аравия обстреляла Йемен: есть жертвы

Чиновник ведомства подчеркнул, что раненых доставили в разные больницы, что многие из них в тяжелом состоянии, и список погибших может пополниться.



По словам очевидцев, авиаудар был ужасным зрелищем: в тот день на рынке было очень людно, многие торговцы и покупатели погибли на месте.



Напомним, 26 июня в результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек.