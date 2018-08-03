Саудівська Аравія обстріляла Ємен: є жертви

Чиновник відомства підкреслив, що поранених доставили в різні лікарні, що багато хто з них у важкому стані, і список загиблих може поповнитися.



За словами очевидців, авіаудар був жахливим видовищем: у той день на ринку було дуже людно, багато продавці і покупці загинули на місці.



Нагадаємо, 26 червня в результаті авіаобстрілу Ємену силами коаліції на чолі з Саудівською Аравією загинули дев'ятеро людей.