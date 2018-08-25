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Санитарные службы разрешили 16 мигрантам сойти с заблокированного в Италии судна

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. По меньшей мере 16 мигрантов, находящиеся пятый день на борту заблокированного в порту сицилийского города Катания корабля Diciotti, сойдут на берег и будут доставлены в местную больницу. Как сообщает в субботу новостной канал Rai News 24, такое решение принято санитарными портовыми службами, информирует УНН.

Санитарные службы разрешили 16 мигрантам сойти с заблокированного в Италии судна

По данным канала, на борту побывали медики и представители министерства здравоохранения, которые выявили необходимость оказания срочной медицинской помощи 11 женщинам, предположительно подвергшимся сексуальному насилию в Ливии перед отплытием, и пяти мужчинам, у которых были диагностированы туберкулез и воспаление легких.

Ранее власти санкционировали высадку 27 несовершеннолетних. На борту Diciotti остаются 150 мигрантов, спасенных 10 дней назад в Средиземноморье. МВД Италии не позволяет их высадку, власти настаивают, чтобы мигрантов немедленно приняли в других европейских странах. Экстренная техническая встреча в пятницу в Брюсселе на уровне представителей нескольких стран ЕС по этой проблеме результатов не принесла, что послужило поводом для угроз со стороны Рима в сокращении выплат в бюджет ЕС.

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