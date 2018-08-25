Санітарні служби дозволили 16 мігрантам зійти із заблокованого в Італії судна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Щонайменше 16 мігрантів, які п’ятий день перебувають на борту заблокованого в порту сицилійського міста Катанія корабля Diciotti, зійдуть на берег і будуть доставлені в місцеву лікарню. Як повідомляє в суботу новинний канал Rai News 24, таке рішення прийнято санітарними портовими службами, інформує УНН.
За даними каналу, на борту побували медики і представники міністерства охорони здоров’я, які виявили необхідність надання термінової медичної допомоги 11 жінкам, імовірно зазнали сексуального насильства в Лівії перед відплиттям, і п’яти чоловікам, у яких були діагностовані туберкульоз і запалення легенів.
Раніше влада санкціонувала висадку 27 неповнолітніх. На борту Diciotti залишаються 150 мігрантів, врятованих 10 днів назад у Середземномор’ї. МВС Італії не дозволяє їх висадку, влада наполягає, щоб мігрантів негайно прийняли в інших європейських країнах. Екстрена технічна зустріч в п’ятницю в Брюсселі на рівні представників кількох країн ЄС з цієї проблеми результатів не принесла, що послужило приводом для погроз із боку Риму в скороченні виплат до бюджету ЄС.