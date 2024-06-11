Саммит "Группы девяти" впервые не завершится совместным заявлением

На саммите девяти стран восточного крыла Североатлантического альянса в Риге не согласовали ни декларацию, ни преемника Столтенберга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сeske Noviny.

Детали

На саммите Бухарестской девятки (B9 - девяти стран восточного крыла Североатлантического альянса) в Риге во вторник, 11 июня не удалось согласовать совместное заявление стран-членов. Ключевая причина - неохотная позиция Венгрии в отношении кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО. Также есть вопросы, касающиеся поддержки Украины, в ее противостоянии российской агрессии, пишет издание.

Президент Чехии Петр Павел сообщил журналистам, что на рижском саммите "ни слова" не было сказано о возможном выходе Венгрии из B9, как сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Рижское совместное заявление было заменено декларацией трех президентов, возглавляющих B9.

Напомним

УНН сообщал, что президент Венгрии не будет присутствовать на встрече в так называемом формате "Бухарестской девятки", которая пройдет во вторник в Риге (Латвия). Поскольку Будапешт пропускает саммит в таком дипломатическом формате, восточноевропейские союзники обсуждают вопрос об исключении Будапешта из клуба.