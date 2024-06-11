Саміт "Групи дев'яти" вперше не завершиться спільною заявою
Київ • УНН
Саміт "Бухарестської дев'ятки" в Ризі не зміг ухвалити спільну заяву, зокрема через небажання Угорщини висувати кандидатуру Марка Рютте на пост глави НАТО.
На саміті дев'яти країн східного крила Північноатлантичного альянсу в Ризі не узгодили ні декларацію, ні наступника Столтенберга. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сeske Noviny.
Деталі
На саміті Бухарестської дев'ятки (B9 - дев'яти країн східного крила Північноатлантичного альянсу) в Ризі у вівторок, 11 червня, не вдалося узгодити спільну заяву країн-членів. Ключова причина - неохоча позиція Угорщини щодо кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на пост глави НАТО. Також є питання, що стосуються підтримки України, в її протистоянні російській агресії, пише видання.
Президент Чехії Петр Павел повідомив журналістам, що на ризькому саміті "жодного слова" не було сказано про можливий вихід Угорщини з B9, як повідомили ЗМІ з посиланням на джерела.
Ризьку спільну заяву було замінено декларацією трьох президентів, які очолюють B9.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що президент Угорщини не буде присутнім на зустрічі в так званому форматі "Бухарестської дев'ятки", що відбудеться у вівторок у Ризі (Латвія). Оскільки Будапешт пропускає саміт у такому дипломатичному форматі, східноєвропейські союзники обговорюють питання про виключення Будапешта з клубу.