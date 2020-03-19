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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103030 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 105730 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам

Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам

Киев  •  УНН

 • 44582 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Салтовском мясокомбинате заявили о резком росте спроса на продукцию, жалобах на отсутствие свежего мяса в супермаркетах и на рынках. В сообщении предприятия указывается, что из-за дефицита имеет место значительный скачок цен на мясо в торговых точках. В связи с ситуацией, предприятие временно приостанавливает поставки свежего мяса посредникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу фирменных магазинов.

“Участились случаи неадекватного, преступного роста цен на нашу продукцию на рынках и в торговых точках”, — заявил директор Салтовского мясокомбината Михаил Бондаренко. Кроме временной приостановки поставок посредникам, мясокомбинат начиная с 20 марта 2020 года увеличит объем производства в 1,5 раза. Весь объем производства будет направлен на 600 магазинов фирменной сети.

“Мы не вводим лимиты на продажу в одни руки. С сегодняшнего дня наши производственные мощности работают в полную силу, а логистика готова к увеличению частоты поставок” — подчеркнул Михаил Бондаренко.

Справка

Салтовский мясокомбинат — одно из самых больших предприятий в области мясопереработки, производства колбас и мясных деликатесов Украины. Фирменная сеть формата “у дома” насчитывает более 600 магазинов в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом роге, Запорожье, Полтаве, Каменском, Никополе, Миргороде, Чернигове, Бердянске.

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