Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Салтівському м'ясокомбінаті заявили про різке зростання попиту на продукцію, скарги на відсутність свіжого м'яса в супермаркетах і на ринках. У повідомленні підприємства вказується, що через дефіцит має місце значний стрибок цін на м'ясо в торгових точках. У зв'язку з ситуацією, підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів.