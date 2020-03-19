Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Салтівському м'ясокомбінаті заявили про різке зростання попиту на продукцію, скарги на відсутність свіжого м'яса в супермаркетах і на ринках. У повідомленні підприємства вказується, що через дефіцит має місце значний стрибок цін на м'ясо в торгових точках. У зв'язку з ситуацією, підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів.
"Почастішали випадки неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках", - заявив директор Салтівського м'ясокомбінату Михайло Бондаренко. Крім тимчасового призупинення поставок посередникам, м'ясокомбінат починаючи з 20 березня 2020 роки збільшить обсяг виробництва в 1,5 рази. Весь обсяг виробництва буде спрямований на 600 магазинів фірмової мережі.
"Ми не вводимо ліміти на продаж в одні руки. З сьогоднішнього дня наші виробничі потужності працюють в повну силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок"- підкреслив Михайло Бондаренко.
Довідка
Салтівський м'ясокомбінат - одне з найбільших підприємств в області м'ясопереробки, виробництва ковбас та м'ясних делікатесів України. Фірмова мережа формату "біля будинку" налічує понад 600 магазинів в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.