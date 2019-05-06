Салах пропустит полуфинальный поединок с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился подробностями состояния здоровья форварда Мохаммеда Салаха перед матчем-ответом с испанской "Барселоной", сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Рикардо Росету.
"Салах завтра не сыграет. Ему лучше, но завтра он не будет играть", - сказал Клопп в эфире "Movistar".
Нападающий получил повреждение головы в матче АПЛ с "Ньюкаслом", когда столкнулся с кипером Мартином Дубравка.
Отметим, что по сообщению сайт УЕФА, кроме египтянина "мерсисайдцам" не помогут: Фирмино (пах), Кейта (пах), Лаллана (мышца), а в составе каталонцев следующие потери: Дембеле (заднюю мышцу бедра) и Рафинья (колено).