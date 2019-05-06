Салах пропустить півфінальний поєдинок з "Барселоною"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився подробицями стану здоров'я форварда Мохамеда Салаха перед матчем відповіддю із іспанською "Барселоною", інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста Рікардо Росеті.
"Салах завтра не зіграє. Йому краще, але завтра він не буде грати", - сказав Клопп в ефірі "Movistar".
Нападник зазнав пошкодження голови у матчі АПЛ з "Ньюкаслом", коли зіштовхнувся із кіпером Мартіном Дубравкою.
Зазначимо, що за повідомленням сайт УЄФА, крім єгиптянина "мерсисайдцям" не допоможуть: Фірміно (пах), Кейта (пах), Лаллана (м'яз), а у складі каталонців наступні втрати: Дембеле (задній м'яз стегна) і Рафінья (коліно).