Саакашвили вышел из автомобиля

Сейчас Саакашвили стоит на дороге, заблокированной активистами и правоохранителями. Он взял громкоговоритель и выступает перед активистами.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти .

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.