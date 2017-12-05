Саакашвили вышел из автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сейчас экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вышел из автомобиля на улице Трехсвятительской в Киеве, к которому его посадили после задержания, передает корреспондент УНН.
Сейчас Саакашвили стоит на дороге, заблокированной активистами и правоохранителями. Он взял громкоговоритель и выступает перед активистами.
Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти .
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.