Саакашвілі вийшов з автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Наразі екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вийшов з автомобіля на вулиці Трьохсвятительській у Києві, до якого його посадили після затримання, передає кореспондент УНН.
Наразі Саакашвілі стоїть на дорозі, заблокованій активістами та правоохоронцями. Він взяв гучномовця та виступає перед активістами.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.