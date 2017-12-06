Саакашвили назвал свою версию относительно "штурма" палаточного городка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, говоря о событиях в палаточном городке под Верховной Радой в ночь на среду, заявил, что во время попыток его найти было перепутано палатку, в которой он был. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки", - заявил политик, указав, что пострадали люди в соседней палатке.
Напомним, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям УК.
В полиции ранее заявили, что утром во исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко призвал Саакашвили утром 6 декабря прийти в СБУ для вручения подозрения.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.