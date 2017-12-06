Саакашвілі назвав свою версію щодо "штурму" наметового містечка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, говорячи про події у наметовому містечку під Верховною Радою в ніч на середу, заявив, що під час спроб його знайти було переплутано намет, в якому він був. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вони хотіли витягти мене з намету, але переплутали намети", - заявив політик, вказавши, що постраждали люди у сусідньому наметі.
Нагадаємо, ГПУ оголосила Саакашвілі у розшук за трьома статтями ККУ.
У поліції раніше заявили, що вранці на виконання доручення ГПУ поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За версією правоохоронців, активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко закликав Саакашвілі вранці 6 грудня прийти до СБУ для вручення підозри.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.