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С.Семенов и Ю.Джима улучшили позиции в общем зачете Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 9512 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. По итогам шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходил в Антхольце (Италия), был обновлен общий зачет спортсменов, в котором украинцы Сергей Семенов и Юлия Джима отличились прогрессом, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов.

С.Семенов в первую очередь благодаря бронзовой награде в индивидуальной гонке поднялся сразу на 11 ступеней по сравнению с прошлым этапом Кубка мира - 20 ступенька (243 очка). Дмитрий Подручный потерял 1 позицию и сейчас занимает 22 место - 239 баллов. Артем Прима идет 38-м, Владимир Семаков 44-м, Виталий Кильчицкий 52-й.

В женской части Ю.Джима поднялась на 1 место - 11-я (347), зато Елена Пидгрушная потеряла 1 ступень - 25-я (209). Ирина Варвинец 41-я (93), Анастасия Меркушина 49-я (60).

Стоит отметить, что на горе женского зачета произошло изменение - немка Лаура Дальмайер (669) отобрала желтый биб лидера у чешки Габриэлы Коукаловои (652). У мужчин все еще находится на вершине француз Мартен Фуркад (824).

Напомним, что седьмой этап Кубка мира состоится в корейском Пхенчхане только 2-го марта, однако с 25 января в Польше стартует чемпионат Европы.

Как сообщал УНН, Украинец С.Семенов завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону.

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